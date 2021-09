Cenzorzy z Discovery "zatroskani" o wolność polskich mediów

W środę Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowaną większością głosów zadecydowała o przedłużeniu koncesji na nadawanie telewizji TVN. Jednak amerykański właściciel telewizji z Wiertniczej – Discovery, wcale nie jest zadowolony. „Uchwała KRRiT zmusza nas do ograniczenia działalności w Polsce” – napisano w specjalnym oświadczeniu.

Główną przyczyną tego niezadowolenia amerykańskiego giganta medialnego, będącego właścicielem ponad 100 stacji telewizyjnych na całym świecie jest uchwała, jaką KRRiT podjęła jeszcze zanim przedłużyła koncesję TVN. W uchwale tej KRRiT prosi o opinię Trybunał Konstytucyjny, czy w świetle obowiązujących na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego regulacji prawnych, stacji TVN w ogóle taka koncesja przysługuje.

Grupa Discovery wydała w tej sprawie specjalne oświadczenie, w którym deklaruje, iż „TVN Grupa Discovery zawsze spełniała wszystkie wymogi określone w ustawie o radiofonii i telewizji.”. Stwierdza też, że „Uchwała KRRiT ws. koncesji dla TVN24 jednoznacznie pokazuje, że nie było żadnego uzasadnienia dla jej odwlekania przez 19 miesięcy”.

Największy niepokój amerykańskich właścicieli telewizji TVN budzi jednak fakt, że „KRRiT przyjęła drugą uchwałę, której celem jest wprowadzenie w życie zapisów ustawy lex TVN, jednak z pominięciem procesu legislacyjnego oraz z obejściem zapowiadanego przez Prezydenta RP weta”.

„Ta uchwała” – zdaniem decydentów z Discovery – „podobnie jak lex TVN, zmusza Discovery do ograniczenia działalności w Polsce”. A także „stanowi bezpośrednie zagrożenie dla rządów prawa i wolności mediów oraz wywołuje niepokój wśród inwestorów zagranicznych w Polsce” – o co najbardziej troskają się znani miłośnicy wolności mediów zza Oceanu spod szyldu Discovery. Ci sami zresztą, którzy na swym pierwszym historycznym i flagowym zarazem kanale Discovery Channel, w dokumencie poświęconym katastrofom lotniczym ocenzurowali w 2013 roku jego fragmenty odnoszące się do tragedii smoleńskiej.

ren/tysol.pl, wpolityce.pl