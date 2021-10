Chcąc udać się do USA, o wizę Rosjanie będą musieli ubiegać się… w Warszawie

Rosja znalazła się na liście krajów, w których Stany Zjednoczone nie mają konsulatu, lub które zmagają się z niepewną sytuacją polityczną bądź dotyczącą bezpieczeństwa. Obywatele tych krajów, a więc teraz i Rosji, nie mogą w swoim kraju ubiegać się o wizę do USA. W jaki więc sposób Rosjanie mogą dostać się do Stanów? Rzecznik Departamentu Stanu doradza, aby po wizę udali się do Warszawy.

21 kwietnia Rosja uznała za osoby niepożądane na swoim terytorium 10 pracowników ambasady USA. Ponadto zabroniła Amerykanom zatrudniania w ambasadzie obywateli Rosji jako pracowników administracyjnych i technicznych. Amerykańska dyplomacja oceniła, że decyzja ta „poważnie wpływa” na ich „zdolność do świadczenia usług konsularnych”. W związku z tym od teraz w Rosji Amerykanie będą wydawać wyłącznie „wizy dyplomatyczne lub oficjalne”.

Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Proce poradził Rosjanom, aby po wizę udawali się do Warszawy.

Do sprawy odniosła się w mediach społecznościowych rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.

- „Amerykańscy dyplomaci od wielu lat niszczą system usług konsularnych w Rosji (…) Techniczną procedurę, która w XXI wieku powinna być rutynowa, zamienili w prawdziwe piekło”

- napisała.

kak/PAP, belsat.eu