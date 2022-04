,,Chcieli mnie dopaść’’. Nitrasowi puściły nerwy

Sejm zdecydował dziś o uchyleniu immunitetu posłance Lewicy Joannie Scheuring-Wielgus i posłowi Koalicji Obywatelskiej Sławomirowi Nitrasowi. Decyzja posłów wyprowadziła z równowagi polityka Platformy, który oskarżał posłów Prawa i Sprawiedliwości o chęć „dopadnięcia” go.

Za odebraniem immunitetu posłowie Sławomirowi Nitrasowi opowiedziało się się 231 posłów, 217 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Chodzi o sprawę byłego działacza Kukiz’15 Marka Palarczyka. Nitras oskarżył go w 2017 roku o chodzenie po Sejmie w koszulce z rasistowskimi napisami. Palarczyk zarzucił Nitrasowi kłamstwo i chce złożyć do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko politykowi.

Komentując dzisiejsze głosowanie poseł Sławomir Nitras postanowił zaatakować prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

- „Dziś prezes Kaczyński, widziałem jego minę, miał odrobinę satysfakcji przez chwilę”

- mówił parlamentarzysta.

Przekonywał, że posłowie PiS „nawet nie wiedzą” czego dotyczył wniosek.

- „To jest kompromitacja pana Kaczyńskiego i pani (marszałek Sejmu) Witek, że dopuścili w ogóle do głosowania tego wniosku i jeszcze mieszają Sejm w jakiejś swoje wojenki. Chodziło o to, żeby dopaść Nitrasa; dla tej chwili satysfakcji oni podeptali elementarne prawa wszystkich Polaków do tolerancji ze względów religijnych i rasowych”

- stwierdził.

kak/PAP, wPolityce.pl