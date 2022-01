Chwyćmy za różańce i wspólnie módlmy się za Ukrainę! [NA ŻYWO]

Papież Franciszek poprosił katolików na całym świecie, aby dziś modlili się za Ukrainę, której grozi rosyjska inwazja. W ramach codziennej modlitwy różańcowej transmitowanej na kanale Dom Modlitwy TV w tej intencji modlitwę poprowadzi dziś o 20:30 ks. Teodor Sawielewicz. Dołączmy do modlitwy i wspólnie błagajmy Boga o pokój na Ukrainie, w Europie i całym świecie.

Ustanowienie 26 stycznia dniem modlitwy o pokój zaproponował w ub. niedzielę papież Franciszek.

- „Śledzę z zaniepokojeniem wzrost napięć, które grożą zadaniem nowego ciosu pokojowi na Ukrainie i podważają bezpieczeństwo na kontynencie europejskim z jeszcze większymi reperkusjami”

- mówił Ojciec Święty.

- „Kieruję żarliwy apel do wszystkich osób dobrej woli o wznoszenie modlitw do Boga Wszechmogącego, by każda akcja i inicjatywa polityczna były na służbie braterstwa ludzkiego, a nie interesów stron”

- dodawał.

Apel papieża wobec Kościoła w Polsce ponowił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Wspólny apel o modlitwę w intencji pokoju i podjęcie rokowań mających na celu uniknięcie konfliktu zbrojnego skierowali też biskupi Polski i Ukrainy. Hierarchowie obrządków łacińskiego i greckokatolickiego podkreślili, że „każda wojna jest nieszczęściem i nie może być nigdy odpowiednim sposobem rozwiązywania problemów międzynarodowych”.

kak/ekai.pl