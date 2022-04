Co Katastrofa Smoleńska zmieniła w Polakach?

Jednym z najpoważniejszych problemów jest dziś w Polsce polaryzacja społeczeństwa. Na antenie Jedynki Polskiego Radia ks. prof. Andrzej Kobyliński wyjaśniał, w jaki sposób wpłynęła na nią Katastrofa Smoleńska, od której minęło wczoraj 12 lat. W ocenie filozofa 12 lat temu „polskie piekło eskalowało”.

- „Po katastrofie smoleńskiej polskie piekło eskalowało. Jeśli dzisiaj mówimy w Polsce o dwóch wrogich plemionach, które siebie nienawidzą, jeśli mówimy o głębokim podziale w naszym narodzie, to w dużym stopniu przyczyną tego podziału na dwa polskie plemiona jest wszystko to, co stało się już po katastrofie smoleńskiej”

- stwierdził kierownik Katedry Etyki UKSW.

Gośćmi poświęconego skutkom katastrofy programu „Gdzie jest Pan Cogito” byli też dr Piotr Gontarczyk i prof. Tomasz Grzegorz Grosse. Audycja dostępna jest TUTAJ.

kak/polskieradio.pl