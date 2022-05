Co za absurd! Zakonnica przekonuje, że papież ,,odwołał’’ zakaz błogosławienia związków jednopłciowych

Współzałożycielka pseudokatolickiej organizacji New Ways Ministry, s. Jeannine Gramick udzieliła wywiadu propagującej postulaty środowisk LGBT organizacji We Are Church Ireland, w którym przekonywała, że papież Franciszek „subtelnie” i nie wprost zniósł zakaz udzielania błogosławieństw parom homoseksualnym.

Praktykowane przez część duchownych błogosławienie związków homoseksualnych jest naturalnie sprzeczne z nauką Kościoła, o czym w lutym ub. roku przypomniała Kongregacja Nauki Wiary.

- „Z tego powodu nie jest dozwolone udzielanie błogosławieństwa związkom, także stałym związkom partnerskim, które zakładają praktykowanie seksualności poza małżeństwem (czyli poza nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety, który sam w sobie jest otwarty na przekazywanie życia), jak to ma miejsce w przypadku związków między osobami tej samej płci. Obecność w takich związkach elementów pozytywnych, które same w sobie zasługują na uznanie i docenienie, nie może jednak ich usprawiedliwić i w ten sposób uczynić z nich prawowitego przedmiotu błogosławieństwa kościelnego, ponieważ elementy te służą związkowi, który nie jest ukierunkowany według zamysłu Stwórcy”

- napisano w Responsum ad dubium Kongregacji Nauki Wiary odnośnie udzielania błogosławieństwa związkom osób tej samej płci.

S. Jeannine Gramick uważa jednak, że Franciszek „nie miał pełnej wiedzy” co do treści tego dokumentu. Zakonnica przekonuje też, że… papież „subtelnie uchylił” ten dekret. W jaki sposób?

- „Sposób, w jaki to wycofuje, polega na usunięciu osoby, która wyrządziła tę szkodę i mianowaniu osób, które nie wyrządzą takich szkód w przyszłości. To wszystko jest bardzo subtelne”

- powiedziała orędowniczka związków homoseksualnych.

Pod dokumentem podpisały się dwie osoby. Prefekt kongregacji kard. Luis Ladaria, jezuita mianowany na to stanowisko przez papieża Franciszka. Mniej ważnym podpisem jest podpis sekretarza kongregacji, abpa Giacomo Morandiego. Hierarcha rzeczywiście został niedawno odwołany ze swojej funkcji i mianowany biskupem jednej z włoskich diecezji, a komentatorzy wskazywali, że przyczyną mogły być jego konserwatywne poglądy. Przekonywanie, że usunięcie sekretarza świadczy o odwołaniu dekretu sięga jednak szczytów absurdu.

W wywiadzie s. Jeannine Gramick wyrażała też radość, że coraz więcej homoseksualnych i biseksualnych zakonnic wychodzi z ukrycia.

Od New Ways Ministry amerykański episkopat odciął się oficjalnie w 2010 roku. Ówczesny przewodniczący Konferencji Episkopatu USA kardynał Francis George z Chicago oświadczył, że deklarowanie się tej grupy jako katolików „jedynie wprowadza wiernych w błąd co do autentycznego nauczania i posługi Kościoła w odniesieniu do osób o skłonnościach homoseksualnych”.

- „Nikt nie powinien być wprowadzany w błąd deklaracją jakoby New Ways Ministry zapewniało autentyczną interpretację katolickiego nauczania i autentyczną katolicką praktykę duszpasterską”

- podkreślił.

kak/churchmilitant.com, PCh24.pl, Fronda.pl