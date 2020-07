Co za brak klasy. Trzaskowska stawia warunki przyjęcia zaproszenia od Pierwszej Damy

Tuż po sondażowym ogłoszeniu wyników wyborów prezydent Andrzej Duda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego swojego konkurenta w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego z małżonką.

Prezydent Duda powiedział:

- Czekamy na oficjalne wyniki wyborów, ale ja chcę w tym momencie zaprosić do Pałacu Prezydenckiego pana Rafała Trzaskowskiego z jego małżonką. Na godzinę 23. Ja wiem, że to późno, ale nikt z nas pewnie nie będzie do późnych godzin spał. Chciałem zaprosić pana Rafała Trzaskowskiego, żebyśmy sobie podali rękę, żeby ten uścisk dłoni zakończył tę kampanię

Wtedy na Twiterze wiceszef Platformy Obywatelskiej napisał:

- najodpowiedniejszym momentem wydaje się czas zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów przez PKW

Z kolei żona Rafała Trzaskowskiego powiedziała:

- Dlaczego nie miałabym się spotkać z Agatą Dudą? Jeżeli tylko wykaże się jakąś widoczną aktywnością na rzecz kobiet, zwłaszcza na polu edukacji, to na pewno będę gotowa do rozmowy. Dla kobiet w Polsce ważne są konkrety

Od oficjalnego wyniku wyborów upłyną już tydzień. W dniu dzisiejszym prezydent Andrzej Duda obrebrał na Zamku Królewskim uchwałę PKW o powołaniu go na kolejną kadencję.

Odpowiedzi od Trzaskowskich jak nie było tak nie ma. Co za brak klasy!

mp/wp.pl/pap/fronda.pl