Co za chleb! Ani grama mąki - a jak smakuje

Składniki:



płatki owsiane1,5 szklanki

ziarna słonecznika1 szklanka

pestki dyni1/3 szklanki

siemię lniane3/4 szklanki

migdały lub orzechy laskowe1/2 szklanki

zmielone siemię lniane10 łyżek

sól1-2 łyżeczki

melasa z karobu/syrop klonowy/daktylowy/z agawy1 łyżka

olej kokosowy4 łyżki

woda

Chleb bez mąki, czyli chleb z samych ziaren - znany też jako "chleb zmieniający życie" - life-changing bread. Jest prosty w przygotowaniu, nie potrzebuje żadnego zakwasu ani drożdży. Jak go zrobić? Oto łatwy przepis:

1. W misce mieszamy składniki suche

2. W drugiej misce mieszamy wodę, roztopiony olej kokosowy oraz syrop lub melasę

3. Łączymi zawartość obu misek i mieszamy

4. Odstawiamy zmieszaną masę na przynajmniej 2 godziny

5. Wkładamy masę do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. Ugniatamy ją łyżką lub dłońmi.

6. Wsadzamy rzecz do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Pieczemy 50-60 minut

I gotowe! Chleb, gdy ostygnie, można swobodnie kroić i traktować jako podstawę do znakomitych i zdrowych kanapek

LUB ALTERNATYWNIE - CHLEB Z WARZYW

jajka – 7 większych albo 8 średnich

starte warzywa (np. jedna cukinia i dwie marchewki) – jedna pełna szklanka

masło klarowane (albo zwykłe lub oliwa z oliwek) – pół szklanki

mąka kokosowa – 1/3 szklanki

mąka lniana – 1/3 szklanki

pestki z dyni – 1/4 szklanki

ocet jabłkowy – łyżka

soda oczyszczona – łyżeczka

sól – łyżeczka

przyprawy (bazylia, cebula suszona…) – opcjonalnie

Warzywa należy zetrzeć na drobnej tarce, musisz uzyskać pełną szklankę, dobrze wypełnioną – uciskaj w niej warzywa i postaraj się dobrze odsączyć z nich sok. Można też użyć same marchewki, marchewki z batatem lub inne kombinacje warzyw (np. seler, bakłażan, buraki, dynia…), choć pamiętaj, że wiele z nich ma dużo więcej węglowodanów niż cukinia.

W misce ubij mikserem wszystkie mokre składniki (poza warzywami), postaraj się uzyskać trochę luźną, puszystą strukturę. Dodaj wszystkie suche składniki i wymieszaj łyżką. Na koniec wsyp starte warzywa, połowę pestek dyni i dobrze wszystko wymieszaj. Wylej do foremki 10×20 cm, piecz w 180° przez 50-60 minut.

