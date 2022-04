Co zwycięstwo Macrona oznacza dla Polski? Minister Wójcik: Dla nas nic się nie zmienia

Emmanuel Macron pokonał Marine Le Pen w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji. Co decyzja Francuzów oznacza dla Polski? Goszcząc w programie „Graffiti” na antenie Polsat News minister Michał Wójcik przekonywał, że jest to dla nas neutralna informacja, ponieważ nic nie zmienia w polsko-francuskich relacjach.

- „Z punktu widzenia Polski jest to neutralna informacja, ponieważ Macron jest już kolejną kadencję prezydentem, więc są wypracowane pewne relacje pomiędzy Polską i Francją”

- wskazał polityk Solidarnej Polski.

Minister ocenił, że relacje Polski i Francji „pozostaną takie same”.

Minister Wójcik mówił również o nowej propozycji Solidarnej Polski, która postuluje wstrzymanie wpłacania do unijnej kasy składki członkowskiej.

- „Są traktaty, w ramach których się poruszamy. Jest przepis o nadzwyczajnych sytuacjach, który był z resztą wykorzystany przez Grecję. Otrzymali wówczas niemałe środki finansowe, by wspierać uchodźców z Syrii, a dzisiaj widzę kompletne pogubienie się unijnych komisarzy”

- zauważył.

kak/Polsat News, DoRzeczy.pl