Cytryna i liść laurowy oczyści twoje kości i stawy

Toksyny nieustannie zatruwają nasze ciało. Są jednak proste i naturalne sposoby, aby oczyścić nasz organizm. Jednymi ze środkow, które idealnie nadają się do tego celu, są cytryna oraz liść laurowy.

Dokładnie mowa tu o zakwaszeniu stawów oraz kości. To właśnie w oczyszczeniu tych jakże ważnych partii naszego ciała mogą nam pomóc cytryna wraz z liściem laurowym.

Nie ulega wątpliwości, że te narządy są kluczowe dla naszego zdrowia i prawidłowego funkcjonowania. Oczywistym jest, że wymagają leczenia, gdy pojawiają się stany zapalne, ale zgodnie z odwieczną prawdą "lepiej zapobiegać, niż leczyć", warto się zająć odkwaszeniem stawów wcześniej, jeszcze przed wystąpieniem jakichkolwiek dolegliwości. Regularnie czyszcząc nasz organizm z toksyn, uchronimy się przed wieloma problemami.

Tym bardziej, że szkodliwe kwasy powstają w naszym organizmie nieustannie, a na ich powstawanie wpływ ma w dużej mierze zła dieta i spożywanie przetworzonych produktów takich jak słodtycze, mięso, czy słodzone napoje.

To one sprawiają, że powoli w organizmie odkłada się kwas szczawiowy, który systematycznie unieruchamia stawy. Tracą swoją elastyczność i zaczynają nam sprawiać ból.

Są dwie skuteczne metody oczyszczania organizmu i zapobiegania tym kłopotom.

Po pierwsze, liść laurowy.

SKŁADNIKI:

15g liścia laurowego

300 ml wrzątku

PRZYGOTOWANIE:

Dzień I, II i III

Pokrusz drobno 5g liści laurowych, wrzuć je do 300 ml wrzątku i gotuj na małym ogniu przez 5 min. Następnie przelej wywar do termosu i odstaw na 5 godzin. Po tym czasie odcedź wywar i przelej do buteleczki, najlepiej szklanej. Pij 1/4 łyżeczki wywaru co 20 min przez 12 godzin. Kuracja trwa przez 3 dni, każdego dnia przygotuj świeży napar.

Pamiętaj, że w trakcie kuracji najlepiej nie spożywać produktów białkowych, tj. mięso czy mleko i jego przetwory. Podczas kuracji w miarę wydalania piasku i soli z organizmu mocz będzie zmieniał kolorystykę od barwy zielonej do jasnoczerwonej. To całkowicie normalne zjawisko. Kurację ponów po 7 dniach.

WAŻNE! pod żadnym pozorem nie wypij całego wywaru, może to spowodować krwotok.

Podczas kuracji należy się też przygotować na to, że stawy będą jeszcze bardziej boleć. Jest to normalna reakcja i świadczy o tym, że kuracja działa prawidłowo i powoli zdrowiejemy. Ból możemy odczuwać jeszcze przez kilka dni po zakończeniu kuracji, co jest również normalne.

Po drugie, kwas moczowy i kuracja z cytryną

Oczyszczanie z kwasu moczowego jest również bardzo ważne, gdyż powoduje on choroby kości, reumatyzm, artretyzm, bóle stawów, kości oraz pleców, a także choroby skóry, wysokie ciśnienie, bóle głowy i bezsenność.

Metoda oczyszczania ( 10 dniowa)

Pijemy rano sok z cytryny sam lub rozcieńczony z wodą. Podczas kuracji najlepiej pić sok z cytryny przez słomkę, żeby nie uszkodził szkliwa.

Dzień 1 i 1o – sok z 1 cytryny

Dzień 2 i 9 – sok z 2 cytryn

Dzień 3 i 8 – sok z 3 cytryn

Dzień 4 i 7 – sok z 4 cytryn

Dzień 5 i 6 – sok z 5 cytryn

przk/naturalneoczyszczanie.pl