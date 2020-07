Czarzasty do Schetyny: PO to debile

Włodzimierz Czarzasty w niezwykle ostrych słowach skomentował wypowiedź Grzegorza Schetyny. Były lider PO stwierdził wczoraj, że kandydaci opozycyjni zbyt mało wspierali Rafała Trzaskowskiego.

Lider SLD stwierdził zwrócił się do Schetyny na antenie Radia ZET:

„Zajmij się chłopie swoją polityką i swoją osobą. Jakby ktoś zadzwonił do Biedronia i powiedział: chodźcie, spotkamy się, to byśmy to robili. Ze sztabu PO dostawaliśmy sygnały, żebyśmy się nie wtrącali”.

Dodał, że PO wybory „przerżnęła” po raz szósty, a teraz szuka winnych. Stwierdził też, że „[…] ci, którzy oskarżają wszystkich poza sobą, za całą kampanię – to debile”.

🎥 @wlodekczarzasty do @SchetynadlaPO: Zajmij się chłopie sobą i swoją polityką! @Platforma_org ? Debile. Niech stukną się w pierś i dadzą nam spokój! ➡️ https://t.co/JXFynuuS8b pic.twitter.com/1KDI6GbjdR — Gość Radia ZET (@Gosc_RadiaZET) July 14, 2020

