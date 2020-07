Czarzasty o ruchu Trzaskowskiego: To są jakieś jaja

Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty nie wierzy w powodzenie nowego ruchu społecznego Rafała Trzaskowskiego. Polityk stwierdził na antenie TOK FM, że porównywanie go do „Solidarności” to „są jakieś jaja”.

- „Nie wiem, co chce zrobić pan Trzaskowski, nie wiem, co chce zrobić pan Budka, z którym ani ja, ani Władek Kosiniak nie mamy żadnego kontaktu. Nie wiem po prostu, co oni chcą zrobić” – mówił w TOK FM wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

Zdaniem Czarzastego mówienie w mediach o tym, że będzie to ruch na miarę „Solidarności” „to są jakieś jaja po prostu”:

- „To są jakieś opowieści głupków. Znowu będzie taka historia, że kogoś obraziłem, ale jak można inaczej nazwać kogoś, kto mówi, że ruch Trzaskowskiego jest na miarę wałęsowskiej Solidarności. Jak można to inaczej nazwać? To jest po prostu głupota” – ocenił ostro nowe przedsięwzięcie Trzaskowskiego.

Jego zdaniem Platformie Obywatelskiej nie wystarczy drobny lifting po wyborach, aby w następnych odnieść sukces i nikt nie nabierze się na nowe wydanie Platformy Obywatelskiej reprezentowanej przez Rafała Trzaskowskiego.

kak/TOK FM, tvp.info