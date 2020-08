Czarzasty ujął się za „Margot”. Poseł porozumienia odpowiada Czarzastemu językiem Czarzastego

Włodzimierzowi Czarzastemu, liderowi Lewicy, który bronił „Margot”, sprawcy pobicia i zniszczenia mienia odpowiedział na Twitterze poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk.

Bortniczuk napisał:

- Napiszę w Twoim stylu (urażonych z góry przepraszam): Włodek. K***a. Za poglądy, za własne zdanie, za niezależność i za prawo do bycia sobą to ten/ta Margot naj***ł/a gostka z antyaborcyjnego busa. Uliczna żuleria i bandytka. Kumasz?

Była to odpowiedź na następujący wpis Czarzastego:

- Dwa miesiące więzienia dla Margot. Za poglądy. Za własne zdanie. Za niezależność. Za prawo do bycia sobą. To może dotknąć Twoją córkę lub syna. Dlaczego to zrobiono? Za awans? Za podwyżkę? Za dobre słowo zwierzchnika? Posłanki Lewicy i inni uczciwi ludzie interweniują. Po to są

Jak możemy zobaczyć w załączonym nagraniu, zdecydowanie nie chodziło jedynie o poglądy. Ale, czy lider Lewicy otrząśnie się z marksistowskiego letargu kiedy obejrzy nagranie? U nich to wątpliwe. Liczymy jednak może na opamiętanie albo cud, bo egzorcysty lider Lewicy raczej nie wpuściłby do domu.

