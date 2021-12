Czego boją się brukselscy urzędnicy? Okazuje się, że najbardziej… bożonarodzeniowej szopki

Podobnie jak w ubiegłym roku, również w tym hiszpańska eurodeputowana Isabel Benjumea prosiła o możliwość ustawienia w Parlamencie Europejskim żłóbka upamiętniającego narodziny Jezusa. Ponownie spotkała się z odmową. Rok temu tłumaczono to tym, że mogłaby ona „wydać się obraźliwa”. W tym roku z kolei problemem stała się… pandemia koronawirusa.

- „To oburzające, że uważają żłóbek za obraźliwy”

- powiedziała europosłanka.

Zauważyła, że stosując się do tych kryteriów, nie można by w Europie odwiedzać katedr czy pójść do Muzeum El Prado. Stwierdziła, że „jakiś nurt mniejszościowy wspierany przez radykalną lewicę chce wymazać chrześcijaństwo z tożsamości europejskiej”.

kak/PAP, niezależna.pl