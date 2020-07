Czy połowa Polski jest dziś tęczowa?

Co mówi o Polsce i Polakach wynik poparcia dla Rafała Trzaskowskiego? Prawie połowa Polaków zagłosowała na kandydata Koalicji Obywatelskiej i to budzi niepokój konserwatywnych rodaków. Czy to oznacza, że duża część z nich z radością chce powitać w Polsce rewolucję obyczajową, której sprzyja obecny prezydent Warszawy?

Wielu myślało, że epidemia zmieni nasz kraj. Że dostrzeżemy wagę spraw nadprzyrodzonych, ruszymy do kościołów i pojmiemy, że wszystko co nas otacza to ledwie marność nad marnościami. Miało się tak stać właściwie nie do końca wiedzieć czemu. Przecież zamknięto świątynie na dziesięć spustów, zaś biskupi szafowali dyspensami na prawo i lewo, zyskując przy tym poklask sporej grupy przerażonych sytuacją „katolickich” publicystów. Czy patrząc z dzisiejszej perspektywy nie było to błędem? Bardziej to zaszkodziło katolickiej wierze, niż pomogło.

Wydaję się, iż Polska uległa głębszej laicyzacji w wyniku pandemii. Główny bowiem przekaz, jaki zewsząd płynął do zamkniętych w domach ludzi wzywał przede wszystkim do czerpania radości z każdego dnia, darzenia ludzkości miłością i tak dalej i tym podobne. Pokuta? Nawrócenie? Przepraszanie Boga za grzechy świata, w tym ten którym świat zdaje grzeszyć się najbardziej, czyli przeciw Duchowi Świętemu? Takie wezwania ginęły pośród licznych emocjonalnych poruszeń. Efekt? Jeden z ważnych kościelnych publicystów Dawid Gospodarek opublikował na swoim Facebooku odezwę do katolików, by w wyborach prezydenckich głosowali, jak im się podoba, nawet nie zważając na kwestie światopoglądowe - jasne, kto przejmowałby się losem nienarodzonych dzieci czy nachalną promocją LGBT oraz wszelkiej maści innych ideologii - wszak najważniejsze to szanować przeciwników. Czy nie poszło to w złym kierunku?

Nie można myśleć radykalnie. Wysokie poparcie dla Trzaskowskiego wynika także z niechęci do PiS i Andrzeja Dudy. Nie zmienia to faktu, iż coś się zmieniło w polskiej polityce. Wybory pokazały, że Polska jest dziś podzielona na pół. Racje mają Ci którzy mówią, że wybory to PiS kontra reszta świata. Kto raz zdecydował się przekroczyć granicę i poprzeć człowieka jawnie opowiadającego się za wprowadzaniem w Polsce ideologii niszczących w krajach Zachodu nie tylko ład społeczny, ale także gospodarkę - wystarczy spojrzeć na Stany Zjednoczone, gdzie uniwersytety miast stymulować intelektualnie rozwój gospodarczy zajmują się badaniami nad nieuświadomionym społecznie rasizmem, feminizmem czy „płynną” płcią, co już doprowadziło ów kraj do potężnego kryzysu - ten najpewniej zrobi to kolejny raz, jeśli tylko zapragnie zaszkodzić innemu PiS-owi lub innemu „Andrzejowi Dudzie”. Powstaje pytanie czy dziś dla ludzi priorytet to światopogląd czy gospodarka? W imię jakich postulatów czy obietnic jesteśmy gotowi poprzeć tego czy innego kandydata. Powstaje też pytanie jacy wyborcy przy takiej małej różnicy głosów decydują o wyborze Prezydenta? Czy są to wyborcy zorientowani w polityce, historii czy ekonomii? Czy wyborcy, którzy decydują o wyborze tego czy innego kandydata na Prezydenta wiedzą, jakie uprawnienia ma ten urząd?

Wiele wskazuje na to, że wielu Polaków zdołało, niestety, uodpornić się na ostrzeżenia o niebezpieczeństwie, kryjącym się za pozornie nieszkodliwymi hasłami o potrzebie tolerancji dla mniejszości. Inna część świadomie postawiła na obyczajową rewolucję, wszak utraciwszy wiarę, poszukuje innego celu, który nada jej tożsamość. Tym jest postęp i idąca w ślad za nim emancypacja kolejnych, często sztucznie kreowanych, grup społecznych.

Na szczęście wielu nadal uświadamia sobie, iż gra nie toczy się tylko o to, która partia zdobędzie władzę. To dla nas także konfrontacja cywilizacyjna. Nie wiem, czy Andrzej Duda tym starciu był dobrym wyborem, ale wiem na pewno, że ewentualny sukces Rafała Trzaskowskiego stałby się początkiem radykalnych zmian obyczajowych. Jest tego świadoma ogromna część Polaków, czego dowodem wysoka frekwencja, na którą na pewno złożyły się także głosy młodego pokolenia. Tu kolejne pytanie: jaką wiedzą dziś dysponują przyszłe elity narodu? Studenci polskich uczelni, licealiści? Jak są kształceni przez swoich mistrzów? Jakie wartości im oni przekazują? Co dziś dla młodego pokolenia jest ważne? Najbliższe miesiące zapewne staną się także czasem analizy, czy faktycznie wysokie poparcie młodych dla Trzaskowskiego - w pierwszej turze w tej grupie wiekowej kandydat KO cieszył się największą popularnością - to efekt pożądania liberalizacji życia społecznego. Każda ideologią w swojej górnej warstwie jest pociągająca. Idea, że wszyscy są równi pociągnęła zwolenników Marksa do 1917 r. Jaką prawdziwie twarz miała czerwona ideologia nasz kraj przekonał się w poprzednim stuleciu. Był to tragiczny czas dla Polski. Skutki tego odczuwamy do dziś. Czy dziś połowa Polski chce tęczowego kraju? Kraju, w którym na sztandarach ma się Marksa, Engelsa czy ludzi, którzy dziś są mężczyzną a jutro kobietą? Czy takiej Polski che połowa Polaków? Dziś zwłaszcza młodym ludziom trzeba uświadamiać jak wielkim niebezpieczeństwem jest czerwona ideologia, która dziś nie potrzebuje haseł proletariackich. Jak wiele z osób popierających tęczową rewolucję wie, że środowiska owe mają za nic własność prywatną? Przyzwalając dziś na tęczowy piątek, poniekąd godzimy się na to co już dzieje się w USA. A tam właśnie radykalni lewicowcy wchodzą do prywatnych domów i robią tam co chcą. Niszczą dobytki i zagrażają bezpieczeństwu rodzin. Dziś ideologia, której należy się obawiać ma tęczowy sztandar.

rr,Pch24.pl, fronda.pl