Czy Rosja planuje Mariupol zrównać z ziemią?

Jak informuje amerykański Instytut Studiów Wojennych (ISW), Rosja ma mieć dla Mariupola specjalny plan. Chce podobno zrównać z ziemią fabrykę Azowstal.

Władze okupacyjne w obwodzie donieckim z kolei podają, że Rosja po zdobyciu i zniszczeniu huty Azowstal planuje tam utworzyć "miasto uzdrowiskowe".

Huta żelaza i stali Azowstal, która powstała w latach 30. XX wieku,stanowiła główny element gospodarki Mariupola. Byłaona jedną z najnowocześniejszych w Związku Radzieckim.

O rosyjskich planach poinformował szef samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Denis Puszylin. Oświadczył on, że DRL zamierza odbudować Mariupol i przekształcić go w "miasto uzdrowiskowe". Jak dodał, z uwagi na ogromne zniszczenia około 60 proc. infrastruktury miejskiej nie nadaje się do odbudowy.

mp/dorzeczy.pl