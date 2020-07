Czy tego właśnie bał się Trzaskowski na debacie z Dudą?

Jakub Szymczuk, osobisty fotograf prezydenta Andrzeja Dudy umieścił nie publikowane wcześnie zdjęcie, na którym zostali uwidocznieni prezydent Andrzej Duda oraz wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, który był konkurentem Andrzeja Dudy w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Szymczyk na Twitterze napisał już po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników wyborów:

- To chyba dobry moment na jedno zdjęcie z przepastnego archiwum zatytułowanego „niepublikowane” ;)

Jak się okazuje na zdjęciu prezydent cieszy się znacznie lepszą prezencją niż kandydat Platformy Obywatelskiej, a co więcej wygląda na to, że uścisk ręki Duda też ma dużo solidniejszy niż Rafał Trzaskowski. No i ta mina przy spuszczonej głowie …

mp/twitter