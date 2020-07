Czy Unia Europejska wyjdzie zwycięsko z pandemii COVID-19?

W Dniu dzisiejszym trwają rozmowy na europejskim szczycie między innymi na temat wyjścia z kryzysu, spowodowanego pandemią wirusa COVID-19. Europejscy przywódcy będą rozważać jaka cześć naprawczego funduszu przekazana będzie w formie dotacji czy pożyczek.

Wszyscy politycy zdają sobie sprawę, że to trudny i ważny czas dla Europy. Swoista „chwila prawdy” jak sam to określił Prezydent Francji Emmanuel Macron. Szczyt potrwa dwa dni, jednak wydaje się, że na tym nie zakończą się rozmowy na temat wyjścia z kryzysu. Politycy są zgodni w tym, że potrzebna jest szybka i zdecydowana odpowiedź na pandemię, zwłaszcza w sferze gospodarczej. W najtrudniejszej sytuacji są Hiszpania i Włochy. Najbliższy czas pokaże, jaki plan ma Unia Europejska by wyjść zwycięsko w walce z koronawirusem.

Rr, telewizjarepublika.pl