Desperacja Putina. Rosjanie zrzucają bomby próżniowe

Będące w coraz większej desperacji, odnoszące kolejne porażki rosyjskie wojska zrzuciły dziś zakazane konwencją genewską bomby próżniowe (termobaryczne) na Ochtyrkę w obwodzie sumskim.

Agencja Unian cytuje burmistrza Ochtyrki, który przekazał, że przy pomocy zakazanego uzbrojenia Rosjanie wysadzili zbiorniki z ropą.

- „Wróg toczy nikczemną wojnę”

- podkreślił burmistrz.

W sobotę dziennikarz CNN Frederik Pleitgen donosił, że Rosjanie rozmieścili wystrzeliwujący rakiety termobaryczne miotacz ognia TOS-1 na południe od Biełgorodu.

The russian army has deployed the TOS-1 heavy flamethrower which shoots thermobaric rockets, the was South of Belgorod. pic.twitter.com/XCxMI3bNB3