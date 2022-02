Do której bramki strzela Thun? Europosłanka zachwala mechanizm warunkowości

Totalna opozycja nie przestaje uderzać w Brukseli w rząd Zjednoczonej Prawicy, nawet jeśli miałoby to szkodzić Polsce. Europosłanka Polski 2050 Róża Thun wychwalała na forum Parlamentu Europejskiego zaakceptowany wczoraj przez TSUE mechanizm warunkowości, apelując przy tym do Komisji Europejskiej o „zatrzymanie niszczenia unii rządów prawa”.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wczoraj skargi Polski i Węgier, uznając tzw. mechanizm warunkowości za zgodny z prawem Unii Europejskiej. Zgodnie z deklaracją przyjętą na szczycie RE w grudniu 2020 roku, Trybunał zaznaczył, że mechanizm powinien być wykorzystywany wyłącznie do ochrony unijnych interesów finansowych. Mimo to tuż po decyzji TSUE europosłanka Róża Thun w swoim wystąpieniu na forum PE dała do zrozumienia, że oczekuje od Komisji Europejskiej użycia mechanizmu w ramach sporu o polskie sądownictwo.

- „Po dzisiejszym wyroku TSUE wszystko zależy od Komisji Europejskiej. Tylko nasze europejskie instytucje mogą zatrzymać niszczenie unii rządów prawa”

- mówiła przedstawicielka Polski 2050.

Odnosząc się do konfliktu dot. polskiego wymiaru sądownictwa stwierdziła, że „jest to konflikt, w którym po jednej stronie stoi Unia Europejska i polska Konstytucja, a po drugiej jest polski rząd”.

Eurodeputowana przywołała badanie zrealizowane dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” przez pracownię United Surveys, wedle którego ponad 60 proc. Polaków pozytywnie ocenia mechanizm „pieniądze za praworządność”.

- „Kończąc, to dla nas wszystkich sukces, że mamy dobry instrument chroniący europejskich obywateli przed tymi, którzy niszczą ich dostęp do niezależnego sądownictwa”

- powiedziała Thun.

Na koniec zaapelowała do Komisji Europejskiej.

- „Komisjo, proszę, nie zawiedźcie tego zaufania, którym obdarzyli Was ci obywatele”

- mówiła.

- „Żadne pseudo propozycje Dudy ani PISu, które niby naprawiają zniszczenia w sądownictwie, nie zmylą nikogo. Ten rząd rujnuje Polskę. Zmienimy to dobrze użytą kartką wyborczą!”

- dodała.

kak/Twitter, wPolityce.pl