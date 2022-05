Dochód bezwarunkowy w Polsce? Rusza eksperyment

Po Finlandii i Niemczech przyszedł czas na Polskę. Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza chce przetestować bezwarunkowy dochód podstawowy. Przez dwa lata od 5 do 31 tysięcy mieszkańców z gmin będzie otrzymywało co miesiąc 1300 zł.

Dochód bezwarunkowy to pomysł na uwolnienie ludzi od problemu ubóstwa. Zakłada on, że każdy obywatel otrzymuje co miesiąc gotówkę, bez względu na dochody czy podjęcie pracy. Pierwszy raz pomysł ten przetestowano w Finlandii. Od początku 2017 do końca 2018 roku programem objęto 2 tys. losowo wybranych bezrobotnych. W 2021 roku podobny eksperyment rozpoczęto w Niemczech. Teraz dochód bezwarunkowy ma zostać przetestowany w Polsce.

- „Bezwarunkowy dochód podstawowy będzie testowany w Polsce. Eksperyment odbędzie się w północnych gminach naszego kraju leżących przy granicy z Rosją. Przez dwa lata grupie od 5 do 31 tysięcy mieszkańców będzie co miesiąc wypłacane 1300 złotych”

- informuje dziennikarz Marek Szymaniak.

Bezwarunkowy dochód podstawowy będzie testowany w Polsce!



Eksperyment odbędzie się w północnych gminach, leżących przy granicy z Rosją



Potrwa 2 lata i będzie polegał na wypłacaniu 1300 zł grupie min. 5000 mieszkańców



W zespole projektu https://t.co/YsZHctrFj0. @mszlinder — Marek Szymaniak (@Marek_Szymaniak) May 18, 2022

Eksperyment przeprowadzi Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Socjologowie chcą sprawdzić, jak program wpłynie na aktywność ekonomiczną, społeczną i edukacyjną jego uczestników. Zbadany zostanie jego wpływ na sytuację materialną i mieszkaniową, bezpieczeństwo i relacje międzyludzkie.

kak/Interia.pl, polsatnews.pl