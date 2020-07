Donald Trump: ,,Toczy się wojna przeciw chrześcijaństwu’’

Prezydent Donald Trump po raz drugi w ostatnim czasie zgodził się z poglądem katolickiego autora i zarekomendował go czytelnikom i widzom. W czerwcu wyraził na Twitterze uznanie dla listu arcybiskupa Viganò, który hierarcha skierował do niego, i zalecił każdemu jego lekturę. Obecnie prezydent USA na Twitterze zwrócił uwagę na wywiad, jaki dr Taylor Marshall udzielił sieci kablowej One America News (OAN): „Dr Taylor Marshall, autor. „Toczy się wojna przeciwko chrześcijaństwu”.

Dr Taylor Marshall to znany amerykański tomista, autor książek z dziedziny filozofii, teologii, a także fikcji literackiej, popularny wśród kręgów tradycjonalistów blogger i vloger. Jego najnowsza książka to Infiltration. The Plot to Destroy the Church from Within (Infiltracja. Spisek, by zniszczyć Kościół od wewnątrz). Jack Posobiec przeprowadził z nim wywiad dla OAN na temat obecnego kryzysu w Ameryce. Dr Marshall zauważył w nim, że tak naprawdę toczy się w Stanach Zjednoczonych wojna przeciwko chrześcijaństwu.

W obecnych zamieszkach i protestach w Stanach Zjednoczonych „nie chodzi tylko o pomniki Jerzego Waszyngtona czy Theodore’a Roosevelta. Oni atakują teraz chrześcijańskie symbole, krzyże, pomniki. I to wyjawia sedno sprawy i że to nie jest tylko polityka. Tak naprawdę jesteśmy w trakcie wojny o istotę cywilizacji. (...) Dobro, jakiego doświadczyliśmy w naszej cywilizacji, wyłoniło się z kultury chrześcijańskiej. A ci ateiści, ci socjaliści, ci marksiści wiedzą o tym i atakują to” – powiedział dr Marshall.

Amerykański tomista zwrócił uwagę na fakt, że ataki na pomniki katolickich świętych nie mają żadnego związku z rasizmem, uciskiem czy polityką, ale są bardziej próbą „wymazania chrześcijańskiej pamięci, wymazania cywilizacji chrześcijańskiej”. Na przykład św. Junipero Serra, którego dwa pomniki zostały niedawno zburzone, był misjonarzem Kalifornii i bronił godności i praw rdzennych mieszkańców Ameryki. Św. Ludwik, którego monumentu katolicy bronią przed zniszczeniem, żył w XIII wieku, kiedy nie istniał handel niewolnikami.

Dr Marshall, mówiąc o prezydencie Trumpie, przyznał, że badania opinii publicznej nie wskazują na jego wygraną w wyborach. Ma jednak nadzieję, że Amerykanie nie będą chcieli żyć w kraju, w którym panuje chaos i że zrozumieją, że choć Trump nie jest doskonały, to przecież nikt nie jest doskonały, z wyjątkiem Boga, a reelekcja obecnie urzędującego prezydenta może zagwarantować w USA pokój i zachowanie tego, co dobre w amerykańskim stylu życia.

Dr. Taylor Marshall, author. “There Is A War On Christianity”. @OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2020

jjf/LifeSiteNews.com, YouTube