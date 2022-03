Doradca Zełenskiego: Niemiecka minister zachęca do dalszych masakr na Ukrainie

W bardzo mocnych słowach doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak skomentował oświadczenie szefowej niemieckiego resortu obrony, w którym wykluczyła możliwość wprowadzenia strefy zakazu lotów nad Ukrainą i interwencji NATO.

- „Niemiecka minister obrony Christine Lambrecht otwarcie powiedziała: NATO nie będzie interweniować w konflikt i nie stworzy strefy zakazu lotów nad Ukrainą. Każde takie oświadczenie polityków z Unii Europejskiej zachęca Rosję do masakr na Ukrainie”

- napisał Mychajło Podolak.

- „Jeśli nie dostrzegacie wojny i boicie się Putina, to przynajmniej nie wygłaszaj prowokujących oświadczeń”

- dodał.

