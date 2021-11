Doskonała wiadomość! Premier: Zakontraktowaliśmy leki na COVID-19

Jak tylko Europejska Agencja Lekowa zatwierdzi nowe leki na COVID-19, trafią one do Polski. Premier Mateusz Morawiecki poinformował dziś, że Polska zakontraktowała leki niebędące jeszcze w obiegu.

- „Coraz częściej mówi się o lekarstwach na COVID-19. To dobre wiadomości, które spływają ze świata, niemniej jednak niestety jeszcze póki co Europejska Agencja Lekowa nie zatwierdziła ostatecznie leków proponowanych przez firmy, które już wyprodukowały te leki. Mam nadzieję, że nastąpi to lada dzień, lada tydzień. Polska zakontraktowała te leki, które jeszcze nie są w obiegu i które mam nadzieję, że też uratują znaczną liczbę istnień ludzkich”

- powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Wczoraj brytyjski minister zdrowia Sajid Javid poinformował, że w Wielkiej Brytanii dopuszczono na rynek opracowany przez firmę Merck lek antywirusowy przeciw COVID-19. Tabletka molnupiravir może być stosowana doustnie u osób powyżej 18. roku życia, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem i występuje czynnik ryzyka rozwoju ciężkiego przebiegu choroby. Ma być stosowana u pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji. Redukuje ona objawy i przyspiesza powrót pacjentów do zdrowia, będąc alternatywą dla osób, które ze względów medycznych nie mogą przyjąć szczepionek. W Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej trwa proces zatwierdzenia tego leku.

kak/PAP