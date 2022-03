Dr Marek Kozubel: Po 8 dniach wojny sytuacja jest skomplikowana, ale nie ma powodów do fatalizmu

Dr Marek Kozubel z Biura Edukacji Narodowej IPN opublikował w mediach społecznościowych ujęty w kilku punktach, konkretny zapis działań wojennych oraz obecnego stanu sytuacji na froncie rosyjsko-ukraińskim.

„1.Na zachód od Kijowa kontynuowana jest kontrofensywa sił UA. Prowadzona jest siłami dwóch brygad SZU, a wspierana od strony Kijowa przez znajdujące się tam oddziały UA. Odbito Buczę i teraz kierują się na Hostomel. Orkowie w odwrocie. Powstało kilka małych kotłów, gdzie UA ich dobijają.

2. Na południu gorzej. Chersoń ostatecznie należy uznać za zajęty. Z kolei zagon orków, który minął Mikołajów prawdopodobnie chce dotrzeć do Odessy i dlatego minął takim szerokim łukiem pierwsze z wymienionych miast. Pod Wozniesieńskiem kolumna orków została jednak rozbita.

Niestety, ale Enerhodar, gdzie jest elektrownia atomowa, broni się rozpaczliwie. Jest odcięty i raczej też padnie niedługo.

3. Mariupol broni się nieźle. Jest solidnie bombardowany, ale ataki lądowe odpiera i odgryza się artylerią. Z kolei na położony na północny-zachód od niego Tokmak trwa natarcie sił UA.

4. UA atakują również w kierunku na Konotop. Chcą zapewne odciąć kolumny orków, które chcą dotrzeć do Browarów i Boryspola (wschodnia część Kijowa).

5. Sumy i Ochtyrka bronią sie dalej. Orkowie prawdopodobnie zrezygnują z szturmowania Charkowa. Ponieśli już tam ciężkie straty. A miasta i okolic broni głównie jedna brygada zmechu UA + formacje ochotnicze. Nacierała z kolei na tym odcinku... część 1 Gwardyjskiej Armii Pancernej.

6. W Donbasie bez większych zmian. UA próbowali zająć wczoraj Horliwkę, ale po pierwszych sukcesach wycofali się. Pewnie na innych odcinkach nie pykło.

7. Walka partyzancka się rozkręca. Lud wyposażony robi się coraz bardziej bezczelny i napada na orków. Dlatego też ich łupem pada coraz więcej kolumn z zaopatrzeniem dla oddziałów frontowych RF.

8. Ciekawie wygląda sytuacja na Morzu Czarnym, gdzie naprzeciwko Odessy stoi część Floty Czarnomorskiej RF. Nie wiadomo czy to desant czy mają tylko odwracać uwagę. W każdym razie jeżeli to drugie to dobrze nie jest bo wybrzeża broni jedna z brygad piechoty morskiej UA, która mogłaby się przydać pod Chersoniem.

9. Nie jest do końca jasna sytuacja z dostarczeniem na koszt UE samolotów państw, które kiedyś wchodziły do składu Układu Warszawskiego. Przypomnę, że miały to być MiGi-29 i Su-25. Albo sprawę wyciszono, ale i tak zostaną przekazane, albo temat umarł.

Sytuacja nadal jest skomplikowana, choć nie ma powodów do fatalizmu i skakania z mostu” – podsumował dr Kozubel.

en/Facebook