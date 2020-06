Druga fala koronawirusa na jesieni. ,,Musimy być przygotowani na najgorsze''

Dziś ministerstwo zdrowia poinformowało o kolejnych 319 przypadkach zakażenia koronawirusem. Wciąż zatem nie można mówić o końcu epidemii. Od jej początku, koronawirus w Polsce przyczynił się do śmierci 1435 osób. Zakażonych zostało 33 714 osób w naszym kraju. Tymczasem dr Michał Sutkowski na antenie Polskiego Radia 24 przestrzega już przed drugą falą koronawirusa, z którą mamy mieć do czynienia na jesieni. Jak podkreśla – już teraz powinniśmy zacząć się do niej przygotowywać.

„Ważne, by z dużą ilością zachorowań nie wejść w okres jesienny. Mamy dwa, trzy miesiące na uporządkowanie spraw. Każdy z nas powinien zadbać o zdrowie, żebyśmy weszli w jesień w dobrym stanie”

- podkreślił ekspert na łamach Polskiego Radia 24.

Zaznaczył, że owa druga fala zachorowań na pewno czeka nas na jesieni, ale nie możemy być pewnie co do tego, jak będzie ona przebiegać. Dużo zależy od samego wirusa i jego ewentualnych mutacji oraz tego, kiedy dostępna będzie szczepionka. Jednak nie jesteśmy całkowicie zdani na łaskę i niełaskę wirusa – zaznacza dr Sutkowski i wskazuje na niezwykle istotny aspekt przygotowania do drugiej fali zakażeń, jakim jest dbanie o własne zdrowie.

Ekspert podkreśla, że powinniśmy zażywać dużo ruchu, snu, wypoczywać w wakacje i dbać o tak podstawowe zasady jak zbilansowana dieta czy oddłużenie długu zdrowotnego. Wakacje radzi spędzić z dala od tłumu, w Polsce i stosować się do zasad higieny, w tym noszenia maseczek w miejscach takich jak sklepy czy transport publiczny.

Na antenie Polskiego Radia 24 przypomniał też, ku przestrodze, jak dramatyczne były w początkach XX wieku skutki pandemii grypy hiszpanki, która zabiła co najmniej ponad 60 mln osób.

„Mówię to ku przestrodze. Musimy być przygotowani na najgorsze”

- zaznacza dr Sutkowski.

dam/polskieradio24.pl,Fronda.pl