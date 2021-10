Dziennikarze reagują na zatrzymanie Ziemkiewicza

Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wystosowało specjalne oświadczenie w reakcji na zatrzymanie Rafała Ziemkiewicza na londyńskim lotnisku Heathrow. Zaapelowano także do polskich służb dyplomatycznych.

Wczoraj Ziemkiewicz został zatrzymany na lotnisku Heathrow w trakcie odwożenia córki na studia.

Żona Ziemkiewicza poinformowała, że został on zrewidowany, a następnie aresztowany. Nie podano przy tym powodu aresztowania.

Po kilku godzinach Ziemkiewicz został zwolniony, po czym nakazano mu niezwłoczny powrót do kraju.

Dziennikarz miał nie otrzymać zgody na wjazd na terytorium Wielkiej Brytanii, zaś przyczyną tego miały być jego krytyczne wypowiedzi pod adresem islamu.

Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w swoim oświadczeniu zaprotestowało przeciwko zatrzymaniu Ziemkiewicza oraz wezwało polskie władze do wnikliwego zbadania sprawy.

"Zatrzymanie redaktora Rafała Ziemkiewicza i niewpuszczenie go do wjazdu na teren Wielkiej Brytanii to skandaliczne i niedopuszczalne naruszenie zasady wolności słowa fundamentalnej dla każdego demokratycznego państwa. Zgodnie z art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Artykuł 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowi, że Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice. Natomiast w myśl artykułu 19 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych: Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru. Ponadto zgodnie z artykułem 5 Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec każdy ma prawo do swobodnego wypowiadania i rozpowszechniania swoich poglądów w słowie, piśmie i obrazie oraz do pozyskiwania bez przeszkód informacji z powszechnie dostępnych źródeł. Zapewnia się wolność prasy oraz wolność informacji za pośrednictwem radia, telewizji i filmu. Nie stosuje się cenzury (punkt 1), oraz zapewnia się wolność sztuki i nauki, badań naukowych i nauczania. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz), wolność słowa dotyczy nie tylko prawa do informacji lub opinii nieobraźliwych lub neutralnych, ale nawet tych, które są obraźliwe, szokujące lub niepokojące (sprawa Prager i Oberschlick przeciwko Austrii, skarga nr 11662/85)" - głosi stanowisko Centrum.

jkg/cmwpsdp