Dziś możemy spełnić wezwanie Fatimy!

Tydzień temu papież Franciszek zawierzył Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. W ten sposób Ojciec Święty wreszcie spełnił prośbę Maryi, która w Fatimie wskazywała, iż konsekracja Rosji dokonana przez papieża w jedności z biskupami świata jest warunkiem pokoju na świecie. Wciąż jednak wszyscy katolicy są wezwani do spełnienia drugiej prośby Matki Bożej. To rozpowszechnienie nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi. Dziś pierwsza sobota miesiąca po uroczystym akcie zawierzenia Rosji i Ukrainy. To właściwy czas, aby odpowiedzieć na wezwanie nieba.

Prośba Maryi

- „Przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i ofiarowania Komunii św. w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. Jeżeli ludzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła”

- powiedziała Maryja w Fatimie 13 lipca 1917 roku.

O szczegółach tego nabożeństwa Matka Boża opowiedziała s. Łucji 10 grudnia 1925 roku.

- „Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z wszystkimi łaskami i tym, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię Św., odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”

- powiedziała objawiając się w Pontevedra.

Zadośćuczynienie

Intencją, z którą przystępujemy do odprawienia nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca jest wynagrodzenie Maryi pięciu wypowiadanych przeciw Jej Niepokalanemu Sercu obelg. To obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu, przeciw Jej Dziewictwu, przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu, bluźnierstwa ludzi chcących w sercach dzieci zaszczepić obojętność lub pogardę do Niepokalanej oraz bluźnierstwa urągających Maryi w Jej świętych wizerunkach.

To właśnie wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi jest istotą tego nabożeństwa, jest jego jedyną intencją.

- „Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością”

- wyjaśnił s. Łucji Pan Jezus.

Nabożeństwo wiąże się z odprawieniem w pięć pierwszych sobót miesiąca następujących elementów z tą właśnie intencją.

Spowiedź

Pan Bóg nie wymaga, abyśmy przystępowali do spowiedzi koniecznie w pierwszą sobotę miesiąca. Ważne, aby tego dnia być w stanie łaski uświęcającej i móc przyjąć Komunię świętą. Do spowiedzi możemy przystąpić wcześniej, jednak przystępując do sakramentu, musimy wzbudzić w sobie intencje zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.

Komunia Święta

Drugim elementem jest przyjęcie w pierwszą sobotę miesiąca Komunii Świętej w intencji wynagrodzenia Maryi obelg i bluźnierstw. W chwili przyjęcia Pana Jezusa musimy więc pamiętać o wzbudzeniu tej intencji.

Jedna część różańca

Kolejnym elementem nabożeństwa wynagradzającego jest odmówienie w intencji wynagrodzenia Maryi jednej części różańca. W ten sposób okazując miłość Matce Bożej znowu należy pamiętać o wzbudzeniu intencji i uważnym rozważaniu tajemnic różańcowych.

Piętnastominutowe rozmyślanie

Ostatnim elementem jest poświęcenie piętnastu minut na rozważanie nad tajemnicami różańcowymi. Możemy rozmyślać nad jedną lub kilkoma tajemnicami rozważanymi w modlitwie różańcowej. Po wzbudzeniu intencji warto sięgnąć po Pismo Święte i rozpocząć medytację od odczytania perykopy opowiadającej o którymś z tych wydarzeń z życia Pana Jezusa i Maryi.

Rozpoczynając dziś nabożeństwo pięciu sobót miesiąca odpowiemy na wezwanie Matki Bożej i uzupełnimy dokonane 25 marca zawierzenie świata, a szczególnie Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi. W ten sposób dokonany przez papieża akt zawierzenia będzie urzeczywistniał się w naszym osobistym nawróceniu, w czym Pan Bóg nie będzie szczędził nam swoich łask.

kak/sekretariatfatimski.pl; A. M. Kolberg OV, „Kalendarz pięciu pierwszych sobót miesiąca”