Dziś Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Czwarta niedziela po Wielkanocy to Niedziela Dobrego Pasterza i jednocześnie Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Od tej niedzieli rozpoczyna się także w Polsce Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, który potrwa do 14 maja. Tegoroczny Tydzień odbędzie się pod hasłem "Posłani w pokoju Chrystusa".

Dzień Modlitw o Powołania został ustanowiony przez papieża Pawła VI, jako odpowiedź na postępujący kryzys w Kościele, objawiający się malejącą liczbą powołań.

Pierwszy Dzień Modlitw o Powołania obchodzony był w dniu 12 kwietnia 1964 roku. Dzisiaj Światowy Dzień Modlitw o Powołania odbywa się po raz 59.

"Pragniemy na nowo odczytać tajemnice powołania i z nową gorliwością wypraszać u Boga potrzebne łaski, aby zgodnie ze słowami Papieża Franciszka na temat trwającego Synodu Biskupów, także w dziele powołań wsłuchać się w głos Boga i wypełniać Jego dzieła" - powiedział bp Marek Solarczyk, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds powołań.

"Polska jako jedno z nielicznych państw ma ten przywilej, że Niedziela Dobrego Pasterza zaczyna Tydzień Modlitw o Powołania. Wydłużamy sobie zatem o tydzień tę wielką sprawę, jaką jest temat powołania, który dotyczy każdego człowieka. Mówimy o powołaniu do kapłaństwa i życia konsekrowanego, gdyż to należy do istoty Kościoła. Kościół jest zgromadzeniem ludzi powołanych: każdy chrześcijanin jest powołany do tego, aby odkryć swój dar. A w tej różnorodności charyzmatów w Kościele, Paweł VI proroczo odczytał, jak bardzo potrzebne są powołania specyficzne" - powieziała z kolei siostra Anna Juźwiak AP z Instytutu Królowej Apostołów dla Powołań. Siostra Juźwiak należy do Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań.

Kwestia powołań i modlitwy o nie nie ogranicza się wyłącznie do Polski - jest to problem dotykający Kościoła jako całości, w każdym kraju i na każdym kontynencie.

Liczba powołań od lat maleje. Jak podaje Katolicka Agencja Informacyjna, w 2012 r. na I rok do seminariów diecezjalnych i zakonnych zgłosiło się 828 kandydatów. Z kolei w 2019 r. formację do kapłaństwa rozpoczęło już tylko 498 kandydatów, w 2020 r.- 441.

Módlmy się o powołania!

jkg/ekai