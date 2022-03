Dziś zupełnie wyjątkowy dzień w Kościele

Dzisiejsza sobota to w Kościele katolickim dzień wręcz nabrzmiały ważnymi rocznicami. Rzadko się zdarza, by jednego dnia Kościół mógł celebrować okrągłe rocznice tak wielu ważnych dla niego wydarzeń.

Dokładnie 400 lat temu 12 marca 1622 roku papież Grzegorz XV kanonizował aż pięć należących do jednych z najwybitniejszych postaci w historii Kościoła. Tego właśnie dnia do chwały ołtarzy zostali bowiem wyniesieni: hiszpańska Doktor Kościoła, a zarazem mistyczka z zakonu karmelitanek bosych – Teresa od Jezusa, sztandarowe postaci zakonu jezuitów – Ignacy Loyola i Franciszek Ksawery, słynny włoski Apostoł Rzymu Filip Neri oraz pochodzący z Madrytu patron rolników – Izydor Oracz.

Dokładnie tego samego dnia przed czterystu lat, gdy papież kanonizował w Rzymie wspomniane powyżej wybitne postaci historii Kościoła, w Wilnie na terenie Rzeczpospolitej młody mężczyzna, a późniejszy męczennika za wiarę oraz dzisiejszy patron Polski - Andrzej Bobola przyjmował święcenia kapłańskie.

Dodatkowo w polskim Kościele wspominamy dziś 100. rocznicę przejścia do wieczności polskiej tercjarki i mistyczki – bł. Anieli Salawy, a Kościół powszechny czci zmarłego właśnie tego dnia przed 82. laty świętego księdza Alojzego Orione, który już za życia cieszył się w Kościele taką opinią świętości, że to właśnie jego włoscy hierarchowie radzili się, co sądzi o osobie oraz fenomenach mistycznych będących udziałem znajdującego się wówczas na cenzurowanym w Watykanie ojca Pio.

ren/"Święci na każdy dzień", brewiarz.p, karmel.pl