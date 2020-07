Egzorcyzm to nie zabobon, ale posługa radości, światła i pokoju

„W niektórych kręgach kulturalnych utrzymuje się kategoryczny opis katolickiego egzorcyzmu, jakoby była to brutalna, gwałtowna rzeczywistość, niemal mroczna, tak jak praktyka magii, której chcemy się przeciwstawić, ale ostatecznie sytuujemy ją na tym samym poziomie, co praktyki okultystyczne” – twierdzi ksiądz Francesco Bamonte we wstępie do nowych Wytycznych dla posługi egzorcyzmu, które zostały opublikowane po włosku w maju. Obecnie przygotowywana jest ich angielska wersja.

Ks. Bamonte, który jest przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, twierdzi, że tylko wiara w Jezusa i Jego Kościół umożliwia zrozumienie posługi egzorcystów: „Twierdzenie, że rozumie się katolickie egzorcyzmy, jeśli nie ma się żywej wiary w Chrystusa i to, co On w objawieniu danym Kościołowi naucza nas o szatanie i świecie demonicznym, jest jak pragnienie poradzenia sobie z równaniem kwadratowym bez znajomości czterech podstawowych działań matematycznych i ich właściwości”.

Jak podkreśla duchowny, posługa egzorcysty nie wynika ze strachu przed czarownicami czy też „pragnienia przeciwstawienia się magii”, ale „z tego, co Jezus powiedział i z tego, co najpierw czynił, dając apostołom i ich następcom misję kontynuowania Jego własnego dzieła”.

„Kiedy [egzorcyzmy] zostają zastosowane w sytuacjach rzeczywistego diabolicznego opętania i zgodnie z normami ustanowionymi przez Kościół – pod wpływem wiary i koniecznej roztropności – przejawiają swój zbawczy, pozytywny charakter, cechujący się żywym doświadczeniem czystości, światła i pokoju – twierdzi ks. Bamonte. – Dominantę (...) stanowi radość, owoc Ducha Świętego, obiecana przez Jezusa tym, którzy przyjmują Jego Słowo z ufnością”.

Na Zachodzie rośnie zarówno zapotrzebowanie na posługę egzorcystów, jak i fascynacja samymi egzorcyzmami. Nowa publikacja jest przeznaczona dla księży egzorcystów oraz tych, kapłanów, którzy są przygotowywani do pełnienia tej posługi. Może ona być użyteczna także dla konferencji biskupów oraz diecezji, gdy chodzi o rozstrzygnięcie przypadków, w których może być potrzebna pomoc egzorcysty.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów, które zostało założone ponad 30 lat temu przez egzorcystów pod przewodnictwem ks. Gabriela Amortha, liczy około 800 członków. Watykan uznał formalnie stowarzyszenie w roku 2014.

Jak zaznacza kard. Angelo De Donatis w przedmowie do książki: „Posługa egzorcysty jest szczególnie delikatna. Wystawiona na wielorakie niebezpieczeństwa, wymaga specjalnej roztropności, wynikającej nie tylko z właściwych zamiarów i dobrej woli, ale także z odpowiedniego konkretnego przygotowania, które egzorcysta jest zobowiązany otrzymać, by adekwatnie pełnić swój urząd”.

