Zdaje się, że Kreml rozpoczął operację, w ramach której chce przeprowadzać zamachy na terytorium Rosji, aby oskarżyć o nie Ukrainę. Gubernator obwodu briańskiego w zachodniej Rosji Aleksandr Bogomaz poinformował dziś o dwóch „eksplozjach” w miejscowości Żecza, o które Moskwa próbuje oskarżyć Kijów.

Gubernator przekazał, że w wyniku wybuchu uszkodzona została fasada budynków technologicznych lokalnego terminalu naftowego. Według jego relacji rosyjski system obrony przeciwlotniczej uniemożliwił wlot do rejonu ukraińskiemu samolotowi.

#Russian media claims that this is what the situation in the village of Zhecha looks like now. pic.twitter.com/3XQy7DSQB5