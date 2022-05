Elon Musk: „Nasilą się polityczne ataki na mnie”. Czy chodzi o zakup Twittera?

„ESG to oszustwo. Zostało uzbrojone przez fałszywych obrońców sprawiedliwości społecznej” – napisał na Twitterze miliarder Elon Musk.

Wpis Muska pojawił się na Twitterze po tym, jak jego firma Tesla nie została umieszczona w indeksie S&P Global, który śledzi spółki pod kątem standardów środowiskowych, społecznych i korporacyjnych.

Musk komentując sprawę stwierdza, że w indeksie znalazł się Exxon, a więc największa międzynarodowa spółka z sektora naftowego i gazu ziemnego. Taką sytuację miliarder określa jako całkowity brak uczciwości twórców tego indeksu.

- Kryteria ESG, z ang. environment, society, governance, oznaczają w praktyce czynniki środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu społecznego. Głównym celem Indeksu WIG-ESG jest zwrócenie uwagi spółek i inwestorów na te kwestie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych – czytamy na portalu Business Insider.

Kolejny wpis miliardera, który zakupił ostatnio Twittera, mówi już o tym, że w najbliższych miesiącach spodziewa się on ataków politycznych, jakie mają dotknąć go osobiście.

Pojawiają się spekulacje, czy „ataki polityczne” mogą być związane właśnie z zakupem przez niego Twittera.

Exxon is rated top ten best in world for environment, social & governance (ESG) by S&P 500, while Tesla didn’t make the list!



ESG is a scam. It has been weaponized by phony social justice warriors.