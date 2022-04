Episkopat: dzisiaj obowiązuje post ścisły

W Wielki Piątek w Kościele obowiązuje post ścisły - jakościowy i ilościowy. "Oznacza to, że ograniczamy się do spożycia trzech posiłków, w tym tylko jednego do syta, oraz powstrzymujemy się od spożywania pokarmów mięsnych" - powiedział rzecznik Episkopatu ks. Leszek Gęsiak.

Ks. Gęsiak przypomniał także, że post ścisły dotyczy osób od 18 do 16 roku życia. Ponadto, tak jak w każdy piątek, wierni w wieku od 14 roku życia zobowiązani są do zachowania postów jakościowego i powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych.

Ks. Gęsiak wskazał także na odpowiednie przepisy prawa kanonicznego w zakresie postu ścisłego.

"Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa" - głosi kanon 1251.

jkg/ekai