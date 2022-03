Erdogan po spotkaniu z polskim prezydentem: Polska zasługuje na gratulacje

W Ankarze zakończyło się spotkanie prezydenta Turcji Recepa Erdogana z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Przywódcy rozmawiali o wojnie na Ukrainie oraz polsko-tureckiej współpracy. Erdogan skorzystał z okazji, aby skierować do Polaków słowa uznania w związku z pomocą okazywaną uchodźcom z Ukrainy.

- „Podzieliliśmy się naszymi poglądami dotyczącymi bezpieczeństwa europejskiego. Zgodziliśmy się, że powinniśmy kontynuować dyplomatyczną drogę do zażegnania konfliktu”

- powiedział po zakończeniu spotkania Recep Erdogan.

Prezydent Turcji wyraził też uznanie dla działań Polski związanych z pomocą ukraińskim uchodźcom.

- „Polska prezentuje wspaniałą postawę otwierając granice dla uchodźców z Ukrainy. To, co prezentuje sobą Polska, jest szczególnie godne gratulacji i ja sam osobiście bardzo dziękuję za to podejście”

- podkreślił.

Dziękując polskiemu rządowi i wszystkim zaangażowanym w pomoc instytucjom zaznaczył, że Turcja „najlepiej ze wszystkich państw rozumie, z czym Polska musi się zmierzyć w ostatnim czasie”.

Prezydent Andrzej Duda z kolei podziękował „za wkład, który Turcja dzisiaj w tym zakresie czyni, aby ten pokój powrócił na Ukrainie”. Wskazał, że w czasie spotkania poruszono też kwestie związane z rozwojem polsko-tureckiej współpracy po zakończeniu wojny.

- „Przestrzeń, w której możliwe jest realizowanie współpracy polsko-tureckiej, wzajemnej wymiany gospodarczej, jest ogromna. Chcielibyśmy ją wykorzystać z pożytkiem dla naszych krajów”

- zaznaczył.

Poinformował, że szczegóły tej współpracy zostaną omówiono w drugiej połowie roku, kiedy to prezydent Erdogan odwiedzi Polskę.

kak/Facebook, DoRzeczy.pl