Eskalacje konfliktu Waszyngton – Pekin. USA zamyka konsulat Chin

Jak poinformowało dziś chińskie MSZ, władze Stanów Zjednoczonych nakazały niezwłoczne zamknięcie konsulatu Chin w Houston. W ocenie Pekinu to eskalacja działań USA przeciwko Państwu Środka, dlatego zapowiada środki odwetowe.

Jak podają chińskie media, władze USA dały Chinom 72 godziny na zamknięcie chińskiej placówki dyplomatycznej w Houston. Władze Chin ostrzegają, że jeżeli Waszyngton nie naprawi tego błędu, podejmą kroki odwetowe.

W Internecie krążą nagrania sprzed chińskiego konsulatu, na których widać ogień na jego dziedzińcu. Najpewniej są tam teraz palone dokumenty palcówki.

This video shared with us by a viewer who lives next to the Consulate General of China in #Houston shows fire and activity in the courtyard of the building.

