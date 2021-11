Europoseł w szeregach Szymona Hołowni

Do Polski 2050 Szymona Hołowni dołączyła europosłanka Róża Thun, poprzednio związana z Platformą Obywatelską.

O nawiązaniu współpracy poinformowali Thun i Hołownia w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej. Wcześniej było już wiadomo nieoficjalnie, że Thun może dołączyć do Polski 2050.

"W Polsce 250 bardzo konsekwentnie od roku budujemy nową politykę. Jesteśmy obecni w polskim Parlamencie, mamy swojego przedstawiciela w Senacie, a dzisiaj przyszedł czas na to, żeby zająć miejsce w PE" - czytamy na Twitterze Polski 2050.

Hołownia poinformował tym samym, że Polska 2050 dołączyła do funkcjonującego w europarlamencie ugrupowania "Renew Europe Group".

- Nazwa »Odnowić Europę« jest w naszym odczuciu dokładnie tym, czego dzisiaj Europa jako organizacja potrzebuje - stwierdził Hołownia.

- Cieszę się, że mogłam się przyłączyć do tej rodziny politycznej wraz z partią Polska 2050. To rodzina polityczna, która będzie wzmacniać to, co robimy już w Polsce. Będzie to nowy duch z Polski. Mam poczucie, że wracamy do epicentrum wydarzeń. Głos Polski często był słuchany, np. wtedy, gdy Bronisław Geremek był europosłem - powiedziała z kolei Thun.

"Nasza formacja Renew Europe powitała swojego pierwszego członka z Polski 2050. Miło mieć panią Różę Thun na pokładzie, jako 99. europosłankę naszej grupy. Liczę na owocną współpracę dla obrony naszych podstawowych wartości" - czytamy z kolei na Twitterze belgijskiej europoseł Hilde Vautmans.

