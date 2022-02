Facebook zniknie z Europy? Poważne kłopoty giganta

Europejczycy być może będą musieli pożegnać się z Facebookiem i Instagramem przez kwestie związane z ochroną danych osobowych. Meta informuje, że może zakończyć swoją działalność w Europie.

Amerykańskie przedsiębiorstwo ostrzega, że podejmie taką decyzję, jeśli Unia Europejska nie przyjmie przepisów umożliwiających przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie danych swoich europejskich użytkowników na serwerach w USA.

- „Jeśli nie jesteśmy w stanie przesyłać danych między krajami i regionami, w których działamy, lub jeśli nie możemy udostępniać danych między naszymi produktami i usługami, to ma to wpływ na naszą zdolność do świadczenia naszych usług i sposób, w jaki świadczymy nasze usługi lub na naszą zdolność do przedstawienia reklam kierowanych”

- czytamy w raporcie przygotowanym przez właściciela Facebooka dla amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Wprowadzenie nowych przepisów jest warunkiem podpisania nowej umowy na dostarczanie produktów Mety do Europy.

kak/City AM, DoRzeczy.pl, bankier.pl