Federalizacja Unii? Minister Wójcik: Na to zgody nie ma i nie będzie!

„Chcę to zaznaczać bardzo wyraźnie jako wiceprezes Solidarnej Polski, jako minister, że absolutnie nie będzie naszej zgody na żadną federalizację Unii” – podkreślił na antenie TVP 1 minister Michał Wójcik.

Minister Wójcik komentował w „Kwadransie politycznym” trwający spór pomiędzy Warszawą a Brukselą. Komisja Europejska blokuje polski KPO za rzekome niewykonanie orzeczenia TSUE.

- „TSUE jest najbardziej upolitycznionym sądem świata. Nie wiem, czy państwo wiecie, jak wybiera się sędziów do TSUE. Decydujące znaczenie ma kto? Państwa, politycy”

- wskazał wiceprezes Solidarnej Polski.

- „A dzisiaj ci sędziowie mówią o tym, że w Polsce politycy decydują o tym, kto ma być sędzią. Niezależnie od tego, że to nieprawda, proszę zobaczyć, ile hipokryzji w tym jest”

- dodał.

Przypomniał też, że Unia Europejska nie ma prawa kwestionować legalności powołania sędziów.

Polityk odniósł się również do działań unijnych instytucji zmierzających w kierunku utworzenia państwa federalnego.

- „Chcę to zaznaczać bardzo wyraźnie jako wiceprezes Solidarnej Polski, jako minister, że absolutnie nie będzie naszej zgody na żadną federalizację Unii. Ani na centralizację ani federalizację. Jeżeli komuś to chodzi po głowie, to znaczy, że nie rozumie, jaka była idea UE. To miała być ojczyzna narodów, różnych narodów, a nie że jakiś sztuczny zlepek. To by oznaczało, że moi rodacy, którzy ginęli, oddawali życie w przeszłości, nie miało to sensu. Na to zgody nie ma i nie będzie”

- podkreślił.

kak/300polityka.pl, DoRzeczy.pl