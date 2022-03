Figura Matki Bożej Fatimskiej jest już we Lwowie

Do Lwowa dotarła dziś Figura Pielgrzymującej Matki Boże Fatimskiej, która peregrynując po pogrążonej w wojnie Ukrainie ma nieść przesłanie pokoju i pojednania oraz zachęcać do zawierzenia losów kraju Niepokalanej.

Kopia figury stworzonej według wskazówek s. Łucji nawiedziła cerkiew Narodzenia Najświętszej Panny we Lwowie. W uroczystości wziął udział m.in. metropolita lwowski Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Ihor Woźniak, który zwrócił się do sanktuarium w Fatimie z prośbą o jej peregrynację. Figura pozostanie we Lwowie do 15 kwietnia.

We wtorek Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Ojciec Święty Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Papież zrobi to w czasie nabożeństwa pokutnego sprawowanego w Rzymie o godz. 17:00. W tym samym czasie w Fatimie uczyni to papieski wysłannik kard. Konrad Krajewski.

O konsekrację Rosji Maryja prosiła s. Łucję, wizjonerkę z Fatimy. W jedności ze wszystkimi biskupami świata dokonał jej już św. Jan Paweł II 25 marca 1984 roku. Podobne akty miały miejsce również wcześniej, jednak dopiero po tym z 1984 roku s. Łucja potwierdziła, że prośba Maryi została spełniona. Teraz akt poświęcenia zostanie powtórzony.

