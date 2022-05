Finlandia i Szwecja złożyły wniosek o członkostwo w NATO!

Ambasadorzy Finlandii i Szwecji złożyli dziś na ręce sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga wnioski swoich państw o dołączenie do Sojuszu. Teraz zostaną one rozpatrzone przez kraje członkowskie. Agencja Reutera zauważa, że proces akcesyjny trwa zwykle do roku.

- „Historyczny dzień! Dzisiaj Szwecja i Finlandia wręczają listy wyrażające zainteresowanie swoich krajów ubieganiem się o członkostwo w NATO w Kwaterze Głównej Jensowi Stoltenbergowi. #SwedenNATO”

- poinformowało na Twitterze konto szwedzkiej misji przy Sojuszu Północnoatlantyckim.

A historic day!



Today, Sweden and Finland hand in letters expressing their countries’ interest to apply for @NATO membership to SG @jensstoltenberg #SwedenNATO pic.twitter.com/ZbdfJW3xtu — Sweden at NATO (@SwedenNato) May 18, 2022

Decyzje obu państw o dołączeniu do NATO mają związek z rosyjską agresją i napaścią na Ukrainę.

kak/PAP, DoRzeczy.pl