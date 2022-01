Fogiel: Kukiz ma dobre pobudki nt. komisji śledczej ws. Pegasusa, ale to narracja narzucana przez część opozycji

Sprawa powołania komisji śledczej ds. użycia systemu Pegasus podsycana przez część opozycji jest nadal dość często poruszanym tematem. - Wygląda na to, jakby specjalnie wybrano trzy postacie: jednego polityka, adwokata i jedną panią prokurator – pisze na łamach tygodnika „DoRzeczy” Piotr Semka. Do tej sprawy na antenie Radia Plus odniósł się także rzecznik PiS Radosław Fogiel.

– Powiem tak, że tutaj mam mieszane uczucia, bo z jednej strony doceniam, że Paweł Kukiz próbuje nie upolityczniać tej kwestii, próbuję ją wyjąć z tego bieżącego sporu, zakreślając szerszy okres czasowy od 2007 roku i tutaj jestem przekonany, że dobre pobudki nim kierują – powiedział Fogiel.

- Z drugiej strony jest to mimo wszystko brnięcie w tę narrację, którą nam próbuje narzucić część opozycji, sugerująca, że w ogóle dochodziło do jakiś nieprawidłowości czy sam fakt, że służby państwa z czegoś korzystają, jest problemem – dodał rzecznik PiS w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w programie „Sedno Sprawy” Radia Plus.

mp/radio plus/300polityka.pl