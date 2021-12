Franciszek o próbach walki z Bożym Narodzeniem: Wiele dyktatur usiłowało zrobić to samo

- Papież o dokumencie Unii Europejskiej zalecającym unikania odniesień do Bożego Narodzenia: wiele dyktatur usiłowało zrobić to samo, Unia musi respektować specyfikę każdego kraju, inaczej grożą jej podziały i upadek – czytamy na Twitterze Radia Watykańskiego.

– W historii wiele dyktatur usiłowało zrobić to samo. Pomyślmy o Napoleonie, dyktaturze nazistowskiej, komunistycznej. Jest to pewna moda, laicyzm rozpuszczony w wodzie destylowanej. Ale to się nie sprawdziło – powiedział papież Franciszek w trakcie konferencji prasowej na pokładzie samolotu odnosząc się do zalecenia ogłoszonego w instytucjach UE, aby unikać odniesień do Bożego Narodzenia.

O wewnętrznym dokumencie wydanym przez Komisję Europejską zrobiło się głośno kilka dni temu. Zalecenia określane jako „komunikacja inkluzywna” wprost odnoszą się do prób wymazywania Bożego Narodzenia z tradycji oraz z warstwy językowej. Wojna kulturowa, zmiana symboli i przemoc symboliczna są już przez neomarksistów prowadzone w zasadzie bez ogródek i ukrywania się. Czasami próbują się jeszcze tłumaczyć tzw. „poprawnością polityczną” oraz chęcią nie urażania innych kultur i religii.

Dokument, o którym mowa został wydany przez wiceprzewodniczącą KE Helenę Dalli. Zachęca ona w nim pracowników struktur unijnych m.in. do unikania wszelkich religijnych odniesień do świąt Bożego Narodzenia.

Odnosząc się to tego papież Franciszek powiedział, że skłania to do pewnych refleksji nad Unią Europejską. - Ale Unia musi powrócić do ideałów ojców założycieli. Były to ideały jedności, wielkości. Unia musi uważać, by nie otwierać się na kolonizacje ideologiczne. Bo może to doprowadzić to podziałów między krajami i upadku Unii Europejskiej – powiedział papież.

Papież podkreślił, że „Unia Europejska musi respektować każdy kraj, jego wewnętrzną strukturę”. Stwierdził, że Unia nie może ujednolicać krajów, ale szanować i respektować ich różnorodność.

Ostatecznie stwierdził, że uważa jednak, że urzędnicy Unii tak dalej działać nie będą, ale należy zachować czujność i ostrożność.

- Trzeba uważać, by nie stać się propagatorem kolonizacji ideologicznej – podkreślił Franciszek.

mp/kai/pap