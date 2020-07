Francuski minister grozi Polsce w przypadku zerwania konwencji stambulskiej

Wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej przez rząd Polski trafiło już do komentarzy na unijnych salonach. Na antenie France Inter francuski minister ds. europejskich Clement Beaune stwierdził, że wypowiedzenie przez Polskę tej konwencji będzie miało konsekwencje.

Warto zaznaczyć, że w konwencji jako przyczyny przemocy wskazane są m.in. tradycyjne pojmowanie rodziny, małżeństwa, religii, a nie na przykład, że powodem przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest na może być alkohol, narkotyki, czy dopalacze.

Dokument konwencji stambulskiej, co podkreśla wielu ekspertów nie wnosi niczego nowego do polskiego porządku prawnego, a nawet próbuje go naruszać.

mp/dorzeczy