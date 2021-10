Francuski minister mówi o licznych polskich prowokacjach oraz ataku na UE

Francuski sekretarz stanu ds. europejskich Clement Beaune uważa, że w przypadku Polski „istnieje niebezpieczeństwo faktycznego wyjścia z Unii Europejskiej”. Zarzucił naszemu krajowi liczne prowokacje i atak na UE.

Beuane powiedział na antenie stacji BFM TV, odnosząc się do decyzji polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł na terenie Rzeczpospolitej wyższość polskiego prawa nad unijnym: „To bardzo poważne. To nie kwestia techniczna ani prawna. To kwestia w całości polityczna, która wpisuje się w długą listę prowokacji wobec UE”.

Francuski sekretarz omieszkał jednak nadmienić, że podobną decyzję do polskiego Trybunału, którą Beuane zechciał nazwać „atakiem na UE”, podjęła też wiosną tego roku będąca odpowiednikiem sądu najwyższego, francuska Rada Stanu. Uznała ona, podobnie jak teraz polski TK, nadrzędną rolę krajowej konstytucji w odniesieniu do prawa unijnego.

