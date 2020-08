Gej przeciwko światu: Nawet anarcho-komuniści nie są ponad prawem!

Po wyroku warszawskiego sądu w sprawie „Margot" i skazaniu go na dwa miesiące aresztu, lewica i działacze LGBT dostają już chyba pomieszania zmysłów i urządzają protest.

„Margot" to jeden ze sprawców ataku na furgonetkę fundacji Pro-Prawo do Życia oraz pobicia kierowcy tego pojazdu. Warto przy tym dodać, że jest on także jednym ze współsprawców profanacji figury Chrystusa Króla na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Sprawę skomentował dziennikarz „Gej przeciwko światu”, który na swoi profilu na Twitterze napisał:

- Michał (pseudonim Margot) ma odsiedzieć 30 dni aresztu za swoje wybryki. Lewica? OBURZONA! Przykro mi, nikt nie jest ponad prawem - nawet anarcho-komuniści! #StopBzdurom#YouGetWhatYouDeserve#zamemiłem

— Gej przeciwko światu (@WaldemarKrysiak) August 7, 2020

