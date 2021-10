Gowin: Muszę powiedzieć uczciwie, że Kaczyński nigdy nie mówił o polexicie

„Nie, to muszę powiedzieć uczciwie, nigdy czegoś takiego nie mówił” – oświadczył były wicepremier w rządzie PiS Jarosław Gowin. Polityk Porozumienia uważa natomiast, że ewentualne wyjście z Unii Europejskiej może być niezamierzonym skutkiem działań prezesa PiS.

Gowin pytany na antenie TVN24 czy Jarosław Kaczyński wyobraża sobie funkcjonowanie Polski poza strukturami UE, odpowiedział: „Nie, to muszę powiedzieć uczciwie, nigdy czegoś takiego nie mówił, chociaż jego stosunek do Unii Europejskiej w miarę trwania sporu o praworządność ulegał zmianie. Był coraz bardziej krytyczny”.

Jarosław Gowin stwierdził natomiast, że choć Kaczyński absolutnie nie myśli o wyprowadzaniu Polski z Unii to jednak „polexit może być niezamierzonym skutkiem jego działań”. I dodał: „ Tego ryzyka nie bagatelizuję”. „On myśli o przeczekaniu” – kontynuował Gowin – „myśli o tym, że kiedy w Unii Europejskiej w poszczególnych państwach dojdą do głosu politycy myślący, postrzegający Europę i porządek demokratyczny w taki sposób jak on sam, że we Włoszech zacznie rządzić obecny minister Salvini, że we Francji prezydentem zostanie Marine Le Pen, że w Hiszpanii do władzy dojdzie partia VOX i to jest kalkulacja Jarosława Kaczyńskiego”.

Przypomnijmy, że PiS od samego początku otwarcie popierał wejście Polski do Unii Europejskiej. Ostateczny kształt obecnej, nieformalnej konstytucji UE pod nazwą Traktatu Lizbońskiego wynegocjował rząd Jarosława Kaczyńskiego a podpisał go prezydent Lech Kaczyński.

ren/tvn24