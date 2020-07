Gowin nie żałuje uporu ws. daty wyborów

Gościem radiowej Trójki był dzisiaj lider Porozumienia Jarosław Gowin. W nawiązaniu do słów prezydenta Andrzeja Dudy o „warszawce, krakówku, i salonach” powiedział:

- To jest licentia poetica. Kampania wyborcza to zawsze czas formułowania tez nieco bardziej ostrych. Nie mam wrażenia, żeby to prezydent Duda zaostrzał ton debaty.

Podkreślił też:

- Niezależnie od tego, jak się ocenia przebieg tej kampanii, to po wyborach naprawdę trzeba po pierwsze wreszcie skoncentrować się wyłącznie na tym, co dzisiaj obchodzi Polaków, czyli walka z epidemią i jej złymi skutkami gospodarczymi. Bardzo ważne jest rozpoczęcie procesu zasypywania podziałów

Odniósł się też do przesuniętego terminu wyborów:

- Nie żałuję [uporu ws. przełożenia wyborów - red.]. Zrobiłem, co do mnie należało. Doprowadziłem do demokratycznych, możliwie najbezpieczniejszych wyborów. Jak trzeźwo zauważył Rafał Ziemkiewicz, gdyby wybory odbyły się w maju, to dzisiaj bylibyśmy już nie po wyborach, tylko po ich unieważnieniu

mp/polskie radio pr3