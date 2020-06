Grabowski o holokauście. Ziemkiewicz: Wołać psychiatrę czy egzorcystę?

24.06.20, 09:10 Rafał Ziemkiewicz/YT/Telewizja Republika

- To jest przerażające. Tego bez dobrego psychiatry nie da się rozgryźć – komentuje zachowanie historyka prof. Jana Grabowskiego z kanadyjskiego uniwersytetu w Ottawie publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

Chodzi o wypowiedź Grabowskiego na temat holokaustu.

Na łamach portalu Haaretz stwierdza:

- W pogoni za przejęciem całej odpowiedzialności za Holokaust pozbawiacie nas Polaków, nas Węgrów, nas Francuzów, członków wielu innych narodów, naszych własnych spraw i obowiązku przejęcia winy za własne niespokojne i dramatyczne historie

Granowski jest w ten sposób zaniepokojony, że Niemcy chcą całą odpowiedzialność za holokaust wziąć na siebie i w ten sposób inne narody zostałyby całkowicie z tej odpowiedzialności zwolnione. Grabowski natomiast chce, bo "ma prawo i obowiązek" policzyć wszystkich zamordowanych lub zadenuncjowanych przez Polaków Żydów.

Wypowiedź tą w programie TVP Info skomentował publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz:

To jest przerażające. Tego bez dobrego psychiatry nie da się rozgryźć. Chyba że zastąpi go ksiądz egzorcysta. Bo to są te rejony, gdzie się zastanawiam, czy należy wołać lekarza z wariatkowa czy księdza egzorcystę

#WTyleWizji | @R_A_Ziemkiewicz: Pokażemy coś, czego bez dobrego lekarza psychiatry rozgryźć się nie da. pic.twitter.com/s1xRKZARjc — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) June 23, 2020

mp/tvp info/haaretz.com