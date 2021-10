Granica: służby Łukaszenki podrzuciły... atrapę bomby

Trwa stan wyjątkowy na granicy polsko-białoruskiej. Oprócz wypychania migrantów w stronę polskiej granicy, reżim Aleksandra Łukaszenki prowokuje polskie siły, rzucając w żołnierzy i pograniczników kamieniami i innymi przedmiotami. Teraz Straż Graniczna poinformowała, że służby Łukaszenki podrzuciły na granicę atrapę... bomby zegarowej.

O zdarzeniu Straż Graniczna poinformowała za pośrednictwem Twittera.

🇵🇱🇧🇾 Further provocations of the Belarusian services. Today 04.10 early in the morning on the border (BG Post in Nowy Dwór) ‘mock bomb’ has been found. A cable across, watch with the repetitive alarm sound have been designed to indicate an explosive. pic.twitter.com/UpkYyRxY7u